Володин поддерживает проект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумызаявил, что поддерживает внесенный представителями "Единой России" законопроект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций."Да, этот законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим", - сказал спикер в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.