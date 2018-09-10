Володин поддерживает проект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций
22:00 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает внесенный представителями "Единой России" законопроект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций.
"Да, этот законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим", - сказал спикер в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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