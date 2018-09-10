0
0
27
Новости

Володин поддерживает проект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций

Добавить в избранное

22:00 10.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает внесенный представителями "Единой России" законопроект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций.

"Да, этот законопроект, думаю, я и мои коллеги однозначно поддержим", - сказал спикер в понедельник журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:20 10.09.2018
Комиссия ПАСЕ рекомендовала странам-участницам принять аналоги "закона Магнитского"
0
97
20:40 10.09.2018
Вашингтон уведомил Палестину о закрытии ее диппредставительства
0
151
20:00 10.09.2018
Фильм "Собибор" выдвинут на "Оскар" от России
0
182
19:20 10.09.2018
Из МИД Польши убрали выпускников МГИМО
0
254
18:40 10.09.2018
Пустоты под стартом "Союза" на Восточном могли перекосить башню обслуживания
0
284
18:00 10.09.2018
Белоусов считает нежелательным возможное повышение ключевой ставки ЦБ РФ
0
292
17:32 10.09.2018
В СБУ прокомментировали обвинения в помощи террористам ИГ
0
316
17:12 10.09.2018
Хашим Тачи в случае посещения Сербии будет арестован - глава МВД Сербии
0
328
17:00 10.09.2018
На шести участках отменены результаты голосования губернаторских выборов
0
346
16:32 10.09.2018
Идея о спецсудах для рассмотрела дел "о лайках" - лишь экспертное мнение, считает Песков
0
347

Возврат к списку