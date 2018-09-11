0
0
55
Новости

США могут ввести санкции против судей МУС

Добавить в избранное

09:05 11.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Соединённые Штаты могут ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследование военных преступлений американских и израильских военнослужащих. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, речь может идти о введении санкций против судей и преследовании по уголовному законодательству США. 

Международный уголовный суд имеет статус независимой организации и не связан со структурами ООН. По Уставу он занимается преступлениями против человечности, фактами геноцида и военными преступлениями. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:00 11.09.2018
В Госдуме предлагают ограничить кредитную нагрузку россиян
0
60
08:50 11.09.2018
Минэкономразвития не собирается менять прогноз курса валют, несмотря на падение рубля
0
73
08:15 11.09.2018
Компания из США приступила к новым поискам затонувшей подлодки "Сан-Хуан"
0
100
07:55 11.09.2018
Шохин: Поднимать ключевую ставку Банку России пока не надо
0
149
07:45 11.09.2018
Во вторник в Москве воздух прогреется до 24 градусов
0
145
07:35 11.09.2018
На Дальнем Востоке начались масштабные военные учения
0
166
07:24 11.09.2018
Сталлоне собирается снимать "Рэмбо-5"
0
166
07:00 11.09.2018
Вводить безвизовый режим Россия и Китай не готовы
0
197
22:40 10.09.2018
Зюганов призвал Путина принять Донбасс в состав РФ
0
674
22:00 10.09.2018
Володин поддерживает проект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных преференций
0
580

Возврат к списку