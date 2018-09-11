США могут ввести санкции против судей МУС
09:05 11.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Соединённые Штаты могут ввести санкции против судей Международного уголовного суда за расследование военных преступлений американских и израильских военнослужащих. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По его словам, речь может идти о введении санкций против судей и преследовании по уголовному законодательству США.
Международный уголовный суд имеет статус независимой организации и не связан со структурами ООН. По Уставу он занимается преступлениями против человечности, фактами геноцида и военными преступлениями. Эхо Москвы
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