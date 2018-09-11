В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ
15:00 11.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Съемки постановочной химической атаки, которую якобы осуществила сирийская армия против мирных жителей, уже ведутся в сирийской провинции Идлиб при участии террористов. Об этом сообщили во вторник журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ).
"По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в н. п. Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения. Для проведения съемок в Джиср-эш-Шугуре с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала", - сказали в Центре.
По данным Центра по примирению, "сценарием предусмотрены постановочные сцены "оказания помощи" жителям Джиср-эш-Шугура "активистами" "Гражданской обороны" ("Белые каски") после якобы применения сирийской армией так называемых "бочковых авиабомб" с отравляющими веществами". "Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", - сказали в Центре.
Новости
- 15:25 11.09.2018
- Агентов ГРУ, возможно причастных к отравлению Скрипалей, опознал завербованный российский дипломат - СМИ
- 15:12 11.09.2018
- Швеция не выдаст Ассанжа США в случае угрозы смертной казни - посол
- 14:32 11.09.2018
- Единороссам удалось одержать на выборах "абсолютную победу" - Кириенко
- 14:12 11.09.2018
- В РФ работают 20 тысяч мигрантов из КНДР
- 14:00 11.09.2018
- Путин обсудил с лидером КНР развитие военно-технического сотрудничества
- 13:32 11.09.2018
- Глазьев считает необходимым зафиксировать курс рубля минимум на полгода
- 13:20 11.09.2018
- Заявления политиков не смогут остановить "Северный поток - 2" - посол Швеции
- 13:05 11.09.2018
- В МУС заявили, что не беспокоятся по поводу возможного введения американских санкций
- 13:00 11.09.2018
- Глава Нацгвардии Золотов вызвал Навального на поединок
- 12:32 11.09.2018
- В мировой рейтинг трудоустройства вошли 11 вузов из России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать