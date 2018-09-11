В сирийской провинции Идлиб начались съемки постановочной химической атаки - Минобороны РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Съемки постановочной химической атаки, которую якобы осуществила сирийская армия против мирных жителей, уже ведутся в сирийской провинции Идлиб при участии террористов. Об этом сообщили во вторник журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ)."По поступившей информации от жителей провинции Идлиб, в настоящее время в н. п. Джиср-эш-Шугур идут съемки постановочной провокации якобы применения сирийской армией "химоружия" против мирного населения. Для проведения съемок в Джиср-эш-Шугуре с утра прибыли съемочные группы нескольких ближневосточных телеканалов, а также регионального филиала ведущего американского новостного телеканала", - сказали в Центре.По данным Центра по примирению, "сценарием предусмотрены постановочные сцены "оказания помощи" жителям Джиср-эш-Шугура "активистами" "Гражданской обороны" ("Белые каски") после якобы применения сирийской армией так называемых "бочковых авиабомб" с отравляющими веществами". "Специально для "натуральности" съемок и оперативного сбора "белокасочниками" проб грунта утром в Джиср-Эш-Шугур из населенного пункта Хербет-эль-Джауз боевиками были доставлены две емкости с отравляющим веществом на основе хлора", - сказали в Центре.