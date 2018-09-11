Эрдоган не собирается встречаться с Трампом во время поездки в Нью-Йорк

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган на данный момент не планирует проводить переговоры с хозяином Белого дома Дональдом Трампом во время поездки в США, которая намечена на 23-27 сентября. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Трансляцию его выступления вел телеканал "А хабер".

"В настоящий момент не планируется встреча Эрдогана с Трампом во время визита в Нью-Йорк", - сказал он.