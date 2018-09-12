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Американских астронавтов подозревают в намеренной порче российского "Союза"

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09:20 12.09.2018 Источник: Коммерсант.ru

Астронавты США могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле «Союз МС-09», чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Эту версию, как стало известно “Ъ”, в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия «Роскосмоса», расследующая причины разгерметизации космического корабля. Российская сторона запросила у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также их действующие медицинские показания. Если эта версия подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар.

Внештатная ситуация произошла в ночь на 30 августа, когда на пристыкованном к МКС корабле «Союз МС-09» начало падать давление. В бортовом отсеке была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм.

Рассматривалось несколько версий: попадание микрометеорита, производственный брак (якобы отверстие было просверлено еще на Земле). 30 августа в ходе переговоров с ЦУПом космонавты сообщили на Землю, что в месте расположения микротрещины, которая оказалась следами от сверла, обнаружены нефабричные следы клея. Специалисты (в том числе представитель военной приемки «Энергии») сочли не очень вероятной версию производственного брака или халатности при сборке корабля. Опираясь на поднятую документацию, опрос сотрудников РКК и фотоизображения, пересланные российскими космонавтами, они установили: подобное отверстие появилось уже в космосе, когда корабль пристыковался к МКС. Исходя из характера повреждений, они пришли к выводу, что дыра образовалась не с первой попытки — вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие секундного касания сверла. Это могло произойти из-за того, что у дрели отсутствовал упор (на нее не оказывалось давление), что характерно для работ в безвоздушном пространстве. 

«Наш "Союз" стоит у модуля "Рассвет" — это прямо у шлюза с американской частью станции. Доступ в наш корабль возможен только с разрешения нашего командира, но исключать несанкционированный доступ американцев мы не можем»,— говорит источник “Ъ”, причастный к работе МКС. По его информации, ЦУП дал российскому экипажу команду не допускать американских специалистов к российской части МКС без разрешения командира.

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