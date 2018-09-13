Суд ЕС отказал банкам и компаниям РФ в аннулировании санкций Евросоюза

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд в Люксембурге отказал Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку, а также компаниям "Роснефть", "Газпром нефть" и "Алмаз-Антей" в аннулировании санкций Евросоюза, передает в четверг корр. ТАСС из зала суда, где объявлялось решение по иску."Суд отклоняет действие (по аннулированию санкций)", - сказал судья.