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Суд ЕС отказал банкам и компаниям РФ в аннулировании санкций Евросоюза

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11:20 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд в Люксембурге отказал Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку, а также компаниям "Роснефть", "Газпром нефть" и "Алмаз-Антей" в аннулировании санкций Евросоюза, передает в четверг корр. ТАСС из зала суда, где объявлялось решение по иску.

"Суд отклоняет действие (по аннулированию санкций)", - сказал судья.

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