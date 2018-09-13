Суд ЕС отказал банкам и компаниям РФ в аннулировании санкций Евросоюза
11:20 13.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд в Люксембурге отказал Сбербанку, ВТБ и Внешэкономбанку, а также компаниям "Роснефть", "Газпром нефть" и "Алмаз-Антей" в аннулировании санкций Евросоюза, передает в четверг корр. ТАСС из зала суда, где объявлялось решение по иску.
"Суд отклоняет действие (по аннулированию санкций)", - сказал судья.
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