В Петербурге планируют ввести туристический сбор с 2020 года

11:05 Источник: Эхо Москвы

Власти Петербурга планируют ввести туристический сбор с 2020 года. Он составит не более двух процентов от стоимости проживания.Туристический сбор в Петербурге, скорее всего, начнёт действовать с 1 января 2020 года. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал глава городского комитета по финансам. По словам чиновника, ставка сбора на первом этапе введения такого налога не должна превышать 2% от стоимости проживания.

Такое предложение направили в министерство финансов России, там его пока рассматривают.



В России туристический сбор уже действует в экспериментальном режиме в нескольких регионах. Так, например, за пребывание в Крыму, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае туристы должны платить до 50 рублей в день. Эхо Москвы