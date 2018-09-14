В Петербурге планируют ввести туристический сбор с 2020 года
11:05 14.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Власти Петербурга планируют ввести туристический сбор с 2020 года. Он составит не более двух процентов от стоимости проживания.
Туристический сбор в Петербурге, скорее всего, начнёт действовать с 1 января 2020 года. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал глава городского комитета по финансам Алексей Корабельников. По словам чиновника, ставка сбора на первом этапе введения такого налога не должна превышать 2% от стоимости проживания.
Такое предложение направили в министерство финансов России, там его пока рассматривают.
В России туристический сбор уже действует в экспериментальном режиме в нескольких регионах. Так, например, за пребывание в Крыму, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском крае туристы должны платить до 50 рублей в день. Эхо Москвы
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