В США проверят безопасность бежавших на Запад сотрудников российских силовых органов
12:00 14.09.2018 Источник: Эхо Москвы
Американские спецслужбы решили проверить безопасность бежавших на Запад сотрудников российских силовых органов. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», это связано с «делом Скрипалей». Американская сторона считает, что в последние годы спецслужбы России смогли выследить нескольких россиян, которые работали на ЦРУ, а сейчас находятся под программой защиты бывших шпионов. Эхо Москвы
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