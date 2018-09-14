SpaceX выбрала первого космического туриста, который облетит вокруг Луны
13:32 14.09.2018 Источник: REGNUM
Компания SpaceX определилась с кандидатурой первого туриста, который на космическом корабле Big Falcon Heavy совершит виток вокруг Луны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы SpaceX.
«Это будет важный шаг в направлении того, чтобы открыть людям, мечтающим о путешествиях в космос, доступ к таким полетам», — говорится в сообщении в Twitter компании.
Также отмечается, что имя своего первого космического туриста, а также причины, по которым на него пал выбор, будут объявлены 17 сентября, в понедельник.
Ранее была опубликована информация, что SpaceX собирается провести первый коммерческий пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy в период с декабря 2018 по январь 2019 года. ИА REGNUM
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