В Ставропольском крае по ошибке выпустили на свободу заключенного
15:32 14.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Ставрополье заключённого выпустили на свободу по ошибке. Заведено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками колонии, сообщает управление СК по Ставропольскому краю.
«В августе суд удовлетворил ходатайство одного из заключённых о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение. Однако при оформлении документов осуждённый был включён в список лиц, которым суд заменил лишение свободы на исправительные работы, в результате чего ему были выданы документы об освобождении», — говорится в сообщении.
По данным СК, несколько дней спустя мужчина был задержан и возвращён в колонию. Говорит Москва
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