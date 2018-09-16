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Семья палестинского эмиссара лишилась резидентских виз США

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20:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США аннулировали визы членам семьи палестинского эмиссара в Вашингтоне, руководителя миссии Организации освобождения Палестины (ООП) посла Хусама Зомлота. Об этом он сам заявил в воскресенье агентству "Маан".

"Американские власти закрыли банковские счета и отменили резидентские визы для моей семьи - жены и детей, а также потребовали, чтобы они немедленно покинули Соединенные Штаты, - сказал Зомлот. - И это, несмотря на то, что вид на жительство у них действовал до 2022 года".

По словам эмиссара, его близкие уже направились в Рамаллу на Западном берегу реки Иордан. "Подобные шаги являются местью и продолжением нападок на палестинское руководство после его отказа от сделки века (мирный ближневосточный проект, который вынашивает администрация президента США Дональда Трампа), - подчеркнул Зомлот. - Это делается для того, чтобы угодить Израилю, который является соучастником данных мер, принимаемых американской администрацией в скандальной и последовательной манере".

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