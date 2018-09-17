Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ объявил голодовку

08:45 Источник: НГ-Online

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко при подсчете 99,03% голосов на втором туре выборов главы региона обогнал своего соперника от КПРФ Андрея Ищенко на 0,5% и набрал 49,02%, сообщается на сайте ЦИК. За несколько утренних часов промежуточные результаты подсчета на выборах губернатора сменились с 52% в пользу Ищенко на 49,5% в пользу Тарасенко. Ранее при подсчете голосов почти с самого начала лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, отрыв между ними составлял до 8%. По данным подcчета 99,03% бюллетеней, Тарасенко вышел в лидеры, набрав 49,02%, Ищенко набирает 48,56%.

Кандидат от КПРФ объявил забастовку против результатов и в своем Instagram-аккаунте призвал избирателей присоединиться к нему на центральной площади Владивостока. Представитель КПРФ Александр Сустов сообщил, что представители партии выходят на центральную площадь с одиночными пикетами. На месте уже стоит активист Максим Шинкаренко с плакатом и около 20 сторонников, вышедших в поддержку забастовки. Здесь же, на крыльце здания администрации стоит кандидат Андрей Ищенко в окружении сторонников и журналистов. «Объявляю бессрочную забастовку избирателей на Площади Борцам за власть Советов. Мы не уйдем, пока не увидим справедливых результатов выборов! Приглашаю всех, кто меня поддержал, принять участие. Только так мы сможем отстоять нашу победу», - призывает Ищенко пользователей соцсетей. Ночью на выборах губернатора Приморья начались скандалы и хаос. Не сдались еще Уссурийск, судовые участки Находки, Советский район. ТИК Артема отказывается выдавать протокол наблюдателям от КПРФ – они и члены комиссии от Компартии и кандидата Андрея Ищенко, который на тот момент лидировал в голосовании, начали голодовку. Теризбирком ушел, оставив их в помещении и так и не выдав протоколы. Ищенко лидировал с отрывом чуть более 16 тысяч голосов. Явка во втором туре выборов на 18.00 местного времени составила 29,15%, что больше аналогичного показателя 9 сентября.

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