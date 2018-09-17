Памфилова взяла ситуацию с выборами в Приморье под свой контроль
11:05 17.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Памфилова допустила отмену результата выборов губернатора Приморья. Решение по жалобам на возможные фальсификации будет принято до конца недели.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова.
«Сроки там довольно ограниченные. Это не бесконечно, мы же не будем ждать год. Если жалоба существенная, вполне есть время, чтобы её быстренько подать в комиссию, а мы это быстро рассмотрим. Мы не будем затягивать, но и торопиться с этим не будем. В любом случае, будет ли объявлен какой-то победитель, или будут полностью отменены выборы, или будут отменены выборы на определённых участках, к концу недели всё будет понятно».
Кроме того, Памфилова призвала кандидата от КПРФ Андрея Ищенко отказаться от голодовки, а вместо этого подготовить жалобы в ЦИК.
Глава Центризбиркома рассказала, что запросила все материалы из краевой избирательной комиссии и взяла ситуацию с выборами в Приморье под свой контроль. При этом давать какую либо оценку ходу голосования Памфилова отказалась.
Накануне в регионе прошёл второй тур губернаторских выборов. После обработки почти 98 процентов протоколов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, у него было более 50 процентов, у временно исполняющего обязанности главы региона Андрея Тарасенко — 47 процентов голосов. Однако после обработки 99 процентов бюллетеней Ищенко уступил лидерство своему сопернику. По последним данным, у Тарасенко — 49 процентов голосов.
Кандидаты обвинили друг друга в фальсификации протоколов. Ищенко после подсчёта 99 процентов протоколов объявил голодовку.
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