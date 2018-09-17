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Минобороны РФ определило номер ракеты, которая попала в малайзийский "Боинг"

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12:32 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России установило номер ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский "Боинг". Об этом сообщил журналистам начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин.

По его словам, на представленных Совместной следственной группы фрагментах ракеты были представлены номера сопла и двигателя. "Зная серийные номера сопла и двигателя, появилась возможность установить номер ракеты", - сказал Паршин.

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.

Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.

В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско- украинскую границу.

Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению "Боинга" и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.

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