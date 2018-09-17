Минобороны РФ определило номер ракеты, которая попала в малайзийский "Боинг"
12:32 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минобороны России установило номер ракеты, которой в 2014 году был сбит малайзийский "Боинг". Об этом сообщил журналистам начальник Главного ракетно-артиллерийского управления военного ведомства генерал-лейтенант Николай Паршин.
По его словам, на представленных Совместной следственной группы фрагментах ракеты были представлены номера сопла и двигателя. "Зная серийные номера сопла и двигателя, появилась возможность установить номер ракеты", - сказал Паршин.
Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала- Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов.
Для расследования случившегося была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. 24 мая эксперты опубликовали промежуточный доклад, заявив в нем, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен запуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском.
В России обвинения ССГ отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс Вооруженных сил никогда не пересекал российско- украинскую границу.
Тем не менее 25 мая правительства Австралии и Нидерландов официально обвинили РФ в причастности к крушению "Боинга" и заявили о намерении привлечь Москву к международной ответственности. Они также обратились к России с предложением вступить в переговоры, направленные на поиск подходящего решения, и предупредили о возможности передачи дела в международный суд или организацию.
Новости
- 13:32 17.09.2018
- Во Владивостоке проходит митинг против итогов губернаторских выборов
- 13:20 17.09.2018
- Песков не считает заслуживающими доверия заявления о связи Петрова и Боширова с Минобороны
- 13:05 17.09.2018
- Порошенко подписал указ о разрыве договора о дружбе с Россией
- 13:00 17.09.2018
- Ростуризм перешел в ведение Минэкономики
- 12:20 17.09.2018
- Журнал Time перешел в другие руки второй раз за год
- 12:05 17.09.2018
- Стали известны победители фестиваля телесериалов "Пилот"
- 12:00 17.09.2018
- Митрополит Элладской церкви обвинил патриарха Варфоломея в расколе
- 11:32 17.09.2018
- Спор о религии привел к поножовщине в московском метро
- 11:20 17.09.2018
- Марин Ле Пен отказалась от идеи "увести" Францию из ЕС
- 11:05 17.09.2018
- Памфилова взяла ситуацию с выборами в Приморье под свой контроль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать