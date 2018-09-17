Во Владивостоке проходит митинг против итогов губернаторских выборов

13:32 Регион: Владивосток, Россия Источник: НГ-Online

На центральной площади Владивостока у здания администрации Приморского края собрались сотни горожан, несогласных с результатами прошедшего вчера второго тура губернаторских выборов. Участники митинга кричат «За свободу выборов!», «Нет беспределу!», расписываются в листовках за отмену результатов. Народ пришел поддержать кандидата в губернаторы коммуниста, которого встречают овациями. Пришедшие не признают его поражения. Центральная улица города почти стоит, автомобилисты громко сигналят, поддерживая собравшихся.

По предварительным подсчетам, на вечер 16 сентября лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, он набрал 52,54% голосов, врио губернатора Андрей Тарасенко набрал 44,94%. В 8 утра по результатам обработки 99,16% протоколов результаты изменились в сторону кандидата от «Единой России»: у Андрея Тарасенко было 49,55% голосов, а у Ищенко 48,06%. Штабы обоих кандидатов обвиняют друг друга в фальсификации итогов голосования. В штабе Тарасенко заявляют о фактах подвоза и скупки голосов представителями КПРФ. В свою очередь Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям. «У нас есть документальное подтверждение, заверенные копии протоколов. За полдня уже выявлено порядка 4500 приписанных голосов. В Артеме - минус 3000. Сейчас мы полностью обработаем данные по Находке, Уссурийску»,- заявил Ищенко.

Неизвестно, когда будут объявлены точные результаты, так как Центризбирком России намерен тщательно разобраться с подсчетом голосов и жалобами кандидатов, и только после этого подведет окончательные итоги кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Кандидат от компартии Андрей Ищенко объявил утром бессрочную голодовку.

Людмила Васильева