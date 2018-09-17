Процесс предоставления Украине автокефалии уже начался, заявили экзархи Константинополя
15:32 17.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Назначенные в Киев Константинопольским патриархатом экзархи заявили, что вопрос с предоставлением автокефалии Украине уже решен.
"Мы приехали с миссией, представляя лично [патриарха Константинопольского] Варфоломея, одновременно священный Синод для того, чтобы продолжить работу над уже решенным вопросом, что процесс предоставления автокефалии украинской православной церкви уже начался", - заявил один из экзархов на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.
По его словам, они начинают миссию "как можно быстрее". "Мы уже назначили несколько встреч с разными представителями религиозных организаций на Украине и начинаем сотрудничество, - добавил он. - Мы здесь не для того, чтобы разделить украинское православие, а, наоборот, чтобы сделать больше шагов и принести единение".
Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Его приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира: Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, тогда как каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с таким предложением не обращалась.
7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов" и ответные шаги Московского патриархата последуют в ближайшее время. Митрополит Иларион пояснил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинопольской церковью в случае легализации ими украинских раскольников.
Синод Русской православной церкви 14 сентября принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.
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