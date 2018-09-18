Японский бизнесмен станет первым космическим туристом
07:45 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания SpaceX ("Спейс-экс") выбрала первого туриста, которому предстоит совершить виток вокруг Луны на космическом корабле ее производства. Как сообщили в понедельник представители SpaceX в ходе пресс-конференции, им станет японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава.
42-летний Маэдзава является основателем и главой интернет-сайта Zozo ("Зозо"), с помощью которого можно заказать модную одежду, произведенную по индивидуальным меркам. Кроме того, он - один из самых состоятельных граждан Японии. По оценкам журнала "Форбс", его капитал составляет около 3 млрд долларов.
По словам бизнесмена, такой полет всегда был его мечтой. "Наконец-то я могу сказать: меня выбрали для полета к Луне", - сказал он, выступая перед журналистами.
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