Санкции США не помешают сотрудничеству РФ и Индии в области обороны

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Односторонние санкции, введенные США в отношении России, не повлияют на оборонное сотрудничество Москвы и Нью-Дели. Об этом сообщила журналистам министр обороны Индии Нирмала Ситараман.

"Индия отстаивает свой суверенитет, касающийся ее отношений с другими государствами. Мы будем отстаивать его со всей серьезностью", - приводит во вторник газета "Эйшн эйдж" слова министра, которая отвечала на вопрос о том, насколько санкции, введенные Вашингтоном, отразятся на оборонных связях с Москвой.

Ситараман тем самым ясно дала понять, что Индия не допустит, чтобы ее проверенные временем отношения с Россией в сфере безопасности пострадали из-за санкций США, подчеркивает издание.

Кроме того, министр обороны Индии сообщила, что переговоры по приобретению российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 почти завершены, указывает газета.



