Российский Ил-20 с 14 военными на борту пропал над Средиземным морем
09:00 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский военный самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем. Самолет исчез в ходе атаки израильских истребителей F-16 ВВС по объектам в провинции Латакия, судьба российских военных неизвестна, сообщили во вторник журналистам в Минобороны России.
"17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".
В Минобороны заявили, что российские радиолокационные средства контроля воздушного пространства зафиксировали пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата Auvergne.
В министерстве отметили, что на борту находились 14 военнослужащих, судьба которых неизвестна. Также в ведомстве сообщили, что поисково-спасательную операцию организовало командование российской авиабазы Хмеймим.
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