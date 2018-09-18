Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля
11:00 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский военный самолет Ил-20 был сбит над Средиземным море сирийской ПВО, так как самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - сказал генерал.
Он добавил, что израильские самолеты наносили удары в районе города Латакия и преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. "Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" (Auvergne) и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сказал Конашенков.
РФ расценила действия Израиля, из-за которых был сбит российский военный самолет Ил-20, как враждебные, и оставляет за собой право на ответные действия.
"Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства", - заявил Конашенков.
"Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - добавил он.
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