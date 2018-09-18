Московский кредитный банк поможет российским экспортерам зерна субсидированием процентных ставок

11:44

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в программу Минэкономразвития субсидирования процентных ставок по экспортным кредитам, став одним из первых ее участников. Один из крупнейших экспортеров зерна - «Объединенная зерновая компания» - в сентябре уже получила от банка экспортное финансирование на льготных условиях. Это даст компании возможность сэкономить на привлечении заемных средств и увеличить объемы экспорта.«Поддержка компаний агропромышленного комплекса и развитие международного бизнеса являются перспективными направлениями деятельности Московского кредитного банка, - уверена начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса МКБ Наталья Бахова. - Банк предлагает российским экспортерам широкую линейку продуктов международного бизнеса, в том числе предэкспортное и постэкспортное финансирование, подтверждение и дисконтирование аккредитивов, экспортный факторинг».