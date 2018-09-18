SpaceX рассмотрит возможность вывода оружия в космос по запросу правительства США - Defense one
14:12 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания SpaceX рассмотрит возможность вывода оружия на околоземную орбиту в случае поступления соответствующего запроса от правительства США. Об этом со ссылкой на заявление президента SpaceX Гуинн Шотуэлл сообщило в понедельник издание "Дифенс уан".
Выступая в тот же день на проходящей под Вашингтоном, в штате Мэриленд, ежегодной конференции Ассоциации ВВС США, Шотуэлл утвердительно ответила на вопрос о том, готова ли ее компания вывести в космос "наступательное оружие" в интересах Соединенных Штатов. "Если это [необходимо] для обороны страны, да, я думаю, мы это сделаем", - приводит издание слова президента SpaceX. Этот ответ, как отметило "Дифенс уан", вызвал бурные аплодисменты участников конференции.
Министерство обороны США, пишет издание, предпринимает активные усилия для "получения новых технологий, пусть даже находящихся на самой ранней стадии разработки, которые помогли бы в отслеживании ракет из России, Китая и Северной Кореи". Министерство также "изучает идею выведения на орбиту оружия направленной передачи энергии, такого как пучковое оружие на нейтральных частицах или космические лазеры для поражения взлетающих ракет", указало издание.
По информации "Дифенс уан", к 2023 году заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, курирующий сферу научно- исследовательских и опытно-конструкторских разработок, планирует предоставить в распоряжение Пентагона "сеть датчиков космического базирования для противодействия российским и китайским гиперзвуковым ракетам".
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