Когда ПВО Сирии запустили ракеты по Ил-20, израильские самолеты были уже в Израиле - Цахал

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские истребители вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие российский самолет Ил-20, заявила во вторник пресс- служба Армии обороны Израиля."Когда сирийская армия запустила ракеты, сбившие российский самолет, истребители израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля, - говорится в распространенном военными коммюнике. - Во время ударов по целям в Латакии российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне проводимой операции, сирийские ПВО вели огонь без разбора, и, насколько мы понимаем, не озаботились тем, чтобы удостовериться, что в воздухе нет российских самолетов".