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Когда ПВО Сирии запустили ракеты по Ил-20, израильские самолеты были уже в Израиле - Цахал

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15:32 18.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские истребители вернулись на территорию еврейского государства к тому моменту, когда сирийские системы ПВО запустили ракеты, сбившие российский самолет Ил-20, заявила во вторник пресс- служба Армии обороны Израиля.

"Когда сирийская армия запустила ракеты, сбившие российский самолет, истребители израильских ВВС уже находились в воздушном пространстве Израиля, - говорится в распространенном военными коммюнике. - Во время ударов по целям в Латакии российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне проводимой операции, сирийские ПВО вели огонь без разбора, и, насколько мы понимаем, не озаботились тем, чтобы удостовериться, что в воздухе нет российских самолетов".

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