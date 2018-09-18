Израиль нанес удары, прикрываясь Ил-20, в расчете на бездействие ПВО Сирии - Шойгу

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские самолеты F-16 наносили удары по Сирии под прикрытием российского Ил-20, предполагая, что сирийские силы ПВО не будут действовать в этом направлении, заявил министр обороны РФ"Всем специалистам понятно, что под прикрытием нашего самолета Ил-20, предполагая, что в этом направлении сирийские системы ПВО действовать не будут, был нанесен удар", - заявил Шойгу на коллегии ведомства. Он отметил, что истребители ВВС Израиля нанесли удары без предупреждения."Израильская авиация без предупреждения, если говорить точнее, то за минуту, ровно за одну минуту до нанесения удара предупредили, уведомили нас о том, что они такой удар наносят по объектам на территории Сирии. И далее удар был нанесен", - сказал министр обороны. Он подчеркнул, что российский самолет Ил-20 был сбит "в результате ответных действий на атаку израильской авиации сирийских систем ПВО".Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. По данным военного ведомства, Ил-20 исчез с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.Позже в Минобороны РФ сообщили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. По данным министерства, прикрываясь Ил-20, израильские летчики подставили его под огонь комплекса С-200. Отмечалось, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км". При этом они преднамеренно пошли на эту провокацию, заявил официальный представитель Минобороны России генерал- майор Игорь Конашенков, отметив, что Россия расценила действия Израиля как враждебные.