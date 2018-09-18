0
0
94
Новости

Госдума вводит уголовную ответственность за неисполнение предписаний о прекращении распространения незаконной информации

Добавить в избранное

18:00 18.09.2018 Источник: Эхо Москвы

Госдума вводит уголовную ответственность за неисполнение предписаний суда о прекращении распространения незаконной и недостоверной информации. Кроме того, вводит ответственность за отказ опровергать эту информацию.

Проект соответствующего закона принят во втором, основном чтении. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:40 18.09.2018
Сеть Walmart убрала из продажи футболки с символикой СССР
0
15
17:32 18.09.2018
Израиль нанес удары, прикрываясь Ил-20, в расчете на бездействие ПВО Сирии - Шойгу
0
135
17:12 18.09.2018
Украина достигла соглашения с МВФ о повышении цены на газ
0
155
17:00 18.09.2018
Россия активно возвращается к опыту комсомола, считает бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ
0
163
16:32 18.09.2018
Нетаньяху, как ожидается, переговорит с Путиным из-за ситуации с Ил-20
0
254
16:12 18.09.2018
Украина запустит первый спутник в 2019 году
0
241
16:00 18.09.2018
Китай обратился в ВТО из-за новых американских пошлин - Reuters
0
208
15:49 18.09.2018
Новоизбранная глава Якутска Сардана Авксентьева распорядилась продать дорогие машины мэрии
0
226
15:32 18.09.2018
Когда ПВО Сирии запустили ракеты по Ил-20, израильские самолеты были уже в Израиле - Цахал
0
345
15:12 18.09.2018
Суд выдал ордер на арест экс-президента Аргентины
0
264

Возврат к списку