В Приморье прибыла комиссия ЦИК
09:00 19.09.2018
Во Владивосток 19 сентября прибыли эксперты комиссии Центризбиркома РФ, чтобы разобраться с ситуацией вокруг выборов губернатора в Приморье. За 2-3 дня они соберут дополнительные факты о нарушениях во время голосования, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным ТАСС, специалисты также намерены посетить некоторые краевые избиркомы. В состав комиссии, по предварительным сведениям, вошли Сиябшах Шапиев, Алексей Нестеров, Игорь Семеновский и Николай Овчинников – член Центральной избирательной комиссии и сотрудники аппарата ЦИК.
Они не только выслушают жалобы, но также проверят всю документацию, пообщаются с местными коллегами и правоохранительными органами. Особое внимание они уделят Советскому району Владивостока и городу Артём.
Эксперты уже успели пообщаться с кандидатом от КПРФ Андреем Ищенко, а в ближайшее время им удастся поговорить и с Тарасенко. vostokmedia.com
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