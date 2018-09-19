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В РФ может появится бренд для производства химвеществ и оказания туруслуг Petroff & Boshiroff

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10:32 19.09.2018 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Компания «Золотой бренд» подала заявку на регистрацию бренда Petroff & Boshiroff, который планирует передать россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, подозреваемых властями Британии в отравлении бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе компании «Золотой бренд».

«Мы подали заявку на бренд Petroff & Boshiroff. После регистрации «Золотой бренд» намерен подарить эти товарные знаки самим А.Петрову и Р.Боширову», - рассказал представитель компании.

Согласно документу, товарный знак регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №1-45, что позволяет выпускать и продавать под этим брендом различные химические препараты, предназначенные для использования в промышленных и научных целях, защитные вещества, духи и другие парфюмерные изделия, а также одежду и женские аксессуары. Кроме того, под этим брендом можно будет оказывать услуги туристических и охранных агентств, открывать фитнес-клубы и бары. 

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