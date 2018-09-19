В Киргизию переброшены российские ракетные комплексы "Искандер-М"
12:32 19.09.2018 Источник: Известия
Вооруженные силы России примут участие в совместном антитеррористическом учении стран СНГ. Для этого ракетные комплексы «Искандер-М» перебросили в Киргизию, рассказали 19 сентября в Центральном военном округе.
«Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств – участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор – 2018», — говорится в сообщении.
На горном полигоне «Эдельвейс» в ходе военных маневров ракетчики выполнят боевой пуск по базовому лагерю условных террористов, уточняет «РИА Новости».
По информации РЕН ТВ, учения пройдут с 24 по 26 сентября, в них примут участие до 1 тыс. российских военных.
«Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей, например ракетных комплексов, реактивных систем залпового двигателя, дальнобойной артиллерии и др. Известия
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