Размер маткапитала к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей - Голикова

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер материнского капитала к 2021 году составит 489 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду вице-премьерна заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)."В 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. рублей, в 2020 году - 470 тыс. рублей, в 2021 году - 489 тыс. рублей", - сказала Голикова.