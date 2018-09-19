Размер маткапитала к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей - Голикова
16:12 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размер материнского капитала к 2021 году составит 489 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
"В 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. рублей, в 2020 году - 470 тыс. рублей, в 2021 году - 489 тыс. рублей", - сказала Голикова.
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