0
0
93
Новости

Размер маткапитала к 2021 году вырастет до 489 тыс. рублей - Голикова

Добавить в избранное

16:12 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер материнского капитала к 2021 году составит 489 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

"В 2019 году размер этой выплаты составит 453 тыс. рублей, в 2020 году - 470 тыс. рублей, в 2021 году - 489 тыс. рублей", - сказала Голикова.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

16:40 19.09.2018
В Нижегородской области разбился МиГ-31 - источник
0
13
12:32 19.09.2018
В Киргизию переброшены российские ракетные комплексы "Искандер-М"
0
53
09:32 19.09.2018
Северная и Южная Корея подписали военное соглашение
0
71
17:32 18.09.2018
Израиль нанес удары, прикрываясь Ил-20, в расчете на бездействие ПВО Сирии - Шойгу
0
112
15:32 18.09.2018
Когда ПВО Сирии запустили ракеты по Ил-20, израильские самолеты были уже в Израиле - Цахал
0
137
14:32 18.09.2018
"Адмирал Горшков" впервые вышел в море для отработки задач боевой подготовки
0
116
14:12 18.09.2018
SpaceX рассмотрит возможность вывода оружия в космос по запросу правительства США - Defense one
0
113
11:00 18.09.2018
Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля
0
142
09:32 18.09.2018
Российский самолет-разведчик мог быть сбит сирийскими ПВО - CNN
0
126
09:00 18.09.2018
Российский Ил-20 с 14 военными на борту пропал над Средиземным морем
0
128

Возврат к списку