0
0
20
Новости

Додон собирается встретиться с Путиным в Душанбе на саммите СНГ

Добавить в избранное

21:15 19.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон планирует на следующей неделе провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе, где оба лидера примут участие в саммите СНГ. Об этом глава республики сообщил в интервью телеканалу "НТВ Молдова" в среду.

"На следующей неделе у нас планируется двусторонняя рабочая встреча по текущим вопросам", - уточнил Додон. Он высказался за активизацию партнерских отношений между двумя странами.

Заседания Совета министров иностранных дел и глав государств СНГ пройдут в Душанбе 27 сентября и 28 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:00 19.09.2018
В Нижегородской области разбился МиГ-31 - источник
0
66
12:32 19.09.2018
В Киргизию переброшены российские ракетные комплексы "Искандер-М"
0
76
09:32 19.09.2018
Северная и Южная Корея подписали военное соглашение
0
90
17:32 18.09.2018
Израиль нанес удары, прикрываясь Ил-20, в расчете на бездействие ПВО Сирии - Шойгу
0
127
15:32 18.09.2018
Когда ПВО Сирии запустили ракеты по Ил-20, израильские самолеты были уже в Израиле - Цахал
0
150
14:32 18.09.2018
"Адмирал Горшков" впервые вышел в море для отработки задач боевой подготовки
0
126
14:12 18.09.2018
SpaceX рассмотрит возможность вывода оружия в космос по запросу правительства США - Defense one
0
124
11:00 18.09.2018
Ил-20 был сбит ПВО Сирии, так как им прикрывались истребители F-16 Израиля
0
152
09:32 18.09.2018
Российский самолет-разведчик мог быть сбит сирийскими ПВО - CNN
0
136
09:00 18.09.2018
Российский Ил-20 с 14 военными на борту пропал над Средиземным морем
0
139

Возврат к списку