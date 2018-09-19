Додон собирается встретиться с Путиным в Душанбе на саммите СНГ

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон планирует на следующей неделе провести встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе, где оба лидера примут участие в саммите СНГ. Об этом глава республики сообщил в интервью телеканалу "НТВ Молдова" в среду.

"На следующей неделе у нас планируется двусторонняя рабочая встреча по текущим вопросам", - уточнил Додон. Он высказался за активизацию партнерских отношений между двумя странами.

Заседания Совета министров иностранных дел и глав государств СНГ пройдут в Душанбе 27 сентября и 28 сентября.