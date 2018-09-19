Помпео: Вашингтон готов немедленно начать переговоры об изменении отношений между США и КНДР

22:06 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы незамедлительно начать переговоры с КНДР об изменении формата двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США готовы немедленно начать переговоры об изменении отношений между США и КНДР", - отмечается в документе. "Этим утром я пригласил моего коллегу, министра иностранных дел [КНДР] Ли Ён Хо встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе", - сообщил Помпео.