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Помпео: Вашингтон готов немедленно начать переговоры об изменении отношений между США и КНДР

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22:06 19.09.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты готовы незамедлительно начать переговоры с КНДР об изменении формата двусторонних отношений. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США готовы немедленно начать переговоры об изменении отношений между США и КНДР", - отмечается в документе. "Этим утром я пригласил моего коллегу, министра иностранных дел [КНДР] Ли Ён Хо встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе", - сообщил Помпео.

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