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Избирком Приморского края отменил результаты губернаторских выборов

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09:05 20.09.2018 Источник: Lenta.ru

Избирательная комиссия Приморского края на своем заседании приняла решение об отмене результатов досрочных выборов губернатора края по рекомендации ЦИК.

"Решение принято", - сообщила председатель комиссии Татьяна Гладких.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, обнаружившая нарушения в проведении выборов, рекомендовала краевому избиркому признать их результаты недействительными, а в противном случае пообещала сделать это самостоятельно.

Тем временем Следственный комитет начал проверку нарушений на выборах. Ее ведут сотрудники управления СКР по Приморскому краю.

"Если будут признаки преступлений, будут возбуждены уголовные дела.  Русская служба Би-би-си

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