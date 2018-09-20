Финляндия отгородится от кабанов из России
13:32 20.09.2018 Источник: Коммерсант.ru
Финляндия намерена построить на границе с Россией забор для защиты от диких кабанов, которые могут быть переносчиками вируса африканской чумы свиней (АЧС), сообщает Maaseudun tulevaisuus.
Забор из стальной сетки протянется от территории Юго-Восточной Финляндии до Кайнуу. В Финляндии пока не было зафиксировано случаев заражения домашнего скота вирусом АЧС, однако такие случаи выявлены в России в 200 км от финской границы. Коммерсантъ
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