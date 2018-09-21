В Минобороны заявляют о подлинности документов на ракету, сбившую MH17
09:32 21.09.2018
Рассекреченные документы о ракете, сбившей в 2014 году малайзийский лайнер Boeing МН17 над Донбассом, являются подлинными. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Комплект рабочей конструкторской документации разрабатывался в ходе создания зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе. Туда также входил и экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты.
Формуляр на двигатель являлся эталонным, по его образцу делался целый тираж подобных формуляров, туда заносилась информация с характеристиками каждого двигателя к каждой изготовленной ракете. Если подлинный формуляр был испорчен или утрачен, изготавливалась точная копия, она называлась "восстановленный подлинник", с него также тиражировали формуляры.
Документ, представленный ранее, является формуляром двигателя, скопированного с подлинника, восстановленного 14 января 1986 года. О чем имеется соответствующая запись в формуляре. ren.tv
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