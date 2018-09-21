0
0
140
Новости

Японская космическая станция высадила на астероид Рюгу два посадочных аппарата

Добавить в избранное

13:20 21.09.2018 Источник: Газета.Ru

Японская космическая станция Hayabusa-2 высадила на его поверхность два исследовательских зонда, которые займутся изучением его поверхности. Об этом говорится в твитере миссии. Станция прибыла к астероиду в июне этого года, накануне она начала снижение и высадила два ровера с высоты несколько десятком метров над поверхностью.

Каждый имеет цилиндрическую форму, диаметр 18 и высоту 7 сантиметров. Созданы они были в Институте космонавтики и аэронавтики Японского космического агентства при участии ряда японских компании и исследовательских институтов. На первом ровере установлена одна, на втором – три камеры. Главная задача – используя эти четыре камеры, построить стереоизображение поверхности Рюгу. Из дополнительных инструментов на аппаратах – оптические сенсоры, акселерометры и гироскоп.

Главной особенностью спускаемых аппаратов является их с способность к скаканию по поверхности. Такой способ передвижения выбран из-за чрезвычайно слабой гравитации астероида – в 60 тыс. раз слабее, чем на Земле.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

14:32 21.09.2018
ФАС оштрафовала операторов "большой четверки"
0
43
14:12 21.09.2018
РФ будет платить по своим обязательствам даже в случае санкций США на госдолг - Сторчак
0
56
14:00 21.09.2018
Мосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по требованию Минюста
0
79
13:32 21.09.2018
РФ ведет модернизацию "божественной" тяжелой артиллерии - National Interest
0
131
13:05 21.09.2018
Bellingcat "разобралась" с документами Петрова и Боширова
0
211
13:00 21.09.2018
Украина подготовила санкции против работающих в Крыму предприятий
0
185
12:32 21.09.2018
За неделю у российских границ замечены 37 иностранных летательных аппаратов
0
195
12:20 21.09.2018
Власти Эквадора пообещали не выдворять Ассанжа из посольства в Лондоне
0
211
12:05 21.09.2018
Меркель отказалась поприветствовать Мэй на саммите в Зальцбурге - Daily Express
0
257
12:00 21.09.2018
Президент Вьетнама скончался от вирусного заболевания, от которого в мире нет лекарства
0
267

Возврат к списку