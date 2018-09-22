0
0
67
Новости

Судьбу окололунной станции решат на переговорах - Рогозин

Добавить в избранное

13:30 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может предложить собственный проект создания окололунной станции, не исключено, что он будет международным. Об этом в субботу заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с будущими специалистами космической отрасли в РКК "Энергия".

"Какой она [окололунная станция] будет, российской или международной, решат переговоры", - сказал он.

Рогозин отметил, что станция может строиться в кооперации со странами БРИКС. "Это определится в ближайшее время", - добавил глава госкорпорации.

В ряде СМИ ранее появилась информация, что Россия может выйти из проекта международной окололунной станции. Рогозин в субботу подчеркнул, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте на второстепенных ролях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

12:30 22.09.2018
США не имеет права вмешиваться с отношения КНР с РФ - Минобороны
0
161
11:45 22.09.2018
СМИ: Цена на нефть за баррель может подняться выше 80$
0
203
11:15 22.09.2018
Иран: 10 человек погибло и более 20 пострадало при теракте по время парада
0
222
10:45 22.09.2018
ФРГ выступают против торговых предложений Мэй на переговорах о Brexit
0
286
10:15 22.09.2018
СМИ: Пекин отказался от новых консультаций по торговым вопросам с США
0
280
09:50 22.09.2018
Российские самолеты-разведчики были замечены к северу от Аляски
0
260
09:30 22.09.2018
Венгрия и Италия солидарны в вопросе санкций против РФ
0
371
22:40 21.09.2018
Самым безопасным городом в мире признан Абу-Даби
0
745
22:00 21.09.2018
Климкин признал риск отделения Закарпатья от Украины
0
897
21:20 21.09.2018
Порошенко подал в суд на Би-би-си
0
795

Возврат к списку