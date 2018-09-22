Судьбу окололунной станции решат на переговорах - Рогозин
13:30 22.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия может предложить собственный проект создания окололунной станции, не исключено, что он будет международным. Об этом в субботу заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с будущими специалистами космической отрасли в РКК "Энергия".
"Какой она [окололунная станция] будет, российской или международной, решат переговоры", - сказал он.
Рогозин отметил, что станция может строиться в кооперации со странами БРИКС. "Это определится в ближайшее время", - добавил глава госкорпорации.
В ряде СМИ ранее появилась информация, что Россия может выйти из проекта международной окололунной станции. Рогозин в субботу подчеркнул, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте на второстепенных ролях.
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