Судьбу окололунной станции решат на переговорах - Рогозин

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может предложить собственный проект создания окололунной станции, не исключено, что он будет международным. Об этом в субботу заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с будущими специалистами космической отрасли в РКК "Энергия".

"Какой она [окололунная станция] будет, российской или международной, решат переговоры", - сказал он.

Рогозин отметил, что станция может строиться в кооперации со странами БРИКС. "Это определится в ближайшее время", - добавил глава госкорпорации.

В ряде СМИ ранее появилась информация, что Россия может выйти из проекта международной окололунной станции. Рогозин в субботу подчеркнул, что Россия не может позволить себе участвовать в проекте на второстепенных ролях.



