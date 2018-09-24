Президентом Мальдив стал кандидат от оппозиции
10:20 24.09.2018 Источник: REGNUM
На выборах президента Мальдив, прошедших 23 сентября, победу одержал кандидат от оппозиционных сил Ибрахим Мохамед Солих. Об этом пишет местное онлайн-издание Mihaaru.
Отмечается, что кандидат Совместной оппозиционной коалиции Мальдив набрал 58,4% голосов (134 тыс. бюллетеней), а его конкурент и действующий глава государства Абдулла Ямин — лишь 41,6% (95 тыс. проголосовавших).
Как сообщалось ранее, ранее кандидат от оппозиционной коалиции Ибрагим Мохамед Солих пообещал поднять уровень спорта в стране и создать спортивный совет на каждом острове. ИА REGNUM
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