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В Роскосмосе не исключили создание вместе с США научной станции на Луне

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12:10 24.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роскосмосе допустили создание научной станции на Луне вместе с США. В проекте также могут принять участие и страны БРИКС.

В госкорпорации отметили, что это может быть как полностью российская программа, так и международная.

В прошлом году Россия и США планировали вместе создать на орбите Луны космическую станцию Deep Space Gateway. Роскосмос и NASA хотели начать реализацию этого проекта в 2020 году, но в 2018-м между сторонами возникли разногласия.  Говорит Москва

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