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СБУ вызвала на допрос Жириновского

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15:32 24.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Служба безопасности Украины вызвала на допрос Владимира Жириновского. Повестку опубликовало официальное издание «Правительственный курьер». Допрос назначен на 27 сентября.

Отмечается, что лидеру ЛДПР собираются предъявить обвинения и ознакомить его с материалами досудебного расследования уголовного дела от июля 2014 года.

Производство было открыто в отношении Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова в связи с якобы их финансированием действий, направленных на изменение границ территорий и государственной границы Украины.

Сам Жириновский возбуждение уголовного дела против него назвал политическим преследованием.  Говорит Москва

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