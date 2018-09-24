СБУ вызвала на допрос Жириновского
15:32 24.09.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Служба безопасности Украины вызвала на допрос Владимира Жириновского. Повестку опубликовало официальное издание «Правительственный курьер». Допрос назначен на 27 сентября.
Отмечается, что лидеру ЛДПР собираются предъявить обвинения и ознакомить его с материалами досудебного расследования уголовного дела от июля 2014 года.
Производство было открыто в отношении Жириновского и лидера КПРФ Геннадия Зюганова в связи с якобы их финансированием действий, направленных на изменение границ территорий и государственной границы Украины.
Сам Жириновский возбуждение уголовного дела против него назвал политическим преследованием. Говорит Москва
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