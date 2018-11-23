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Машины с лазерными установками будут применяться во время КТО - Росгвардия

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16:32 21.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Росгвардия будет разгонять лазерами не оппозиционеров, а террористов. Информация о закупке автомобилей с соответствующим оборудованием ранее появилась в СМИ.

Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» советник главы ведомства Валерий Грибакин, машины с лазерными установками будут применяться во время контртеррористических операций.

«Мы подтверждаем, что проводим такую закупку. Мы удивлены «лазерным шоу», которое устроили некоторые СМИ по поводу этой информации. Оборудование не является оружием. Оно предназначено только для установки акустических и иных устройств при проведении контртеррористических операций».

Грибакин объяснил, как будет действовать лазер.

«Там звуковой и световой сигнал. Световой сигнал, начиная от тонкого луча, который может быть направлен в помещение, чтобы дезориентировать террористов, ну и широкий луч, который может просто ослеплять».

Две «Газели» обошлись Росгвардии в 65,2 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок. Контракт с ведомством заключила ООО «АСБ Плюс». По данным сайта «Открытые медиа», за последние два года Росгвардия закупила у этой компании 128 комплектов щитов системы «Шепот», с помощью которой можно воздействовать на людей звуком.

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