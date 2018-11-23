Свыше 20% россиян живут в бедности - исследование
17:40 21.11.2018 Источник: Эхо Москвы
22% россиян живут в бедности. Они не могут купить товары сверх минимального набора продуктов, им приходится выбирать между едой и необходимыми лекарствами. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и госуправления. Оно посвящено потребительскому благополучию россиян. По словам экспертов, практически все граждане России вынуждены экономить. По итогам 2017-го года, за чертой бедности оказались более 19 миллионов человек или 13% населения страны – это данные Росстата. Эхо Москвы
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