Американский проповедник убит в изолированном индийском племени

18:45 Источник: НГ-Online

Индийские власти сообщают, что христианский миссионер из Соединенных Штатов Америки был убит сентинельцами - коренными жителями Андаманских островов в Индийском океане, сообщает CNN. 27-летний американец прибыл в Индию по туристической визе, однако при въезде не сообщил об истинной цели своей поездки - проповеди на Андаманских островах. Сентинельцы являются одной из этнических групп, которые индийское правительство рассматривает как "особо уязвимые" - из 343 тыс. населения архипелага к ней принадлежит всего 500 человек. Именно поэтому - а также из-за крайне агрессивного поведения, которое демонстрируют прожившие несколько тысяч лет в относительной изоляции сентинельцы - вокруг населенных ими островов существует охранная зона размером в пять морских миль, проникновение в которую запрещено. Арестованные властями рыбаки, которых миссионер нанял для того, чтобы добраться до острова, рассказали, что видели, как сентинельцы переносили его тело на берегу.

"По словам рыбаков, 15 ноября они добрались до острова на деревянной лодке с мотором. Остановившись в полукилометре от острова, американский миссионер использовала каноэ, чтобы высадиться на берег. В тот же день он вернулся с травмами от стрел. 16-го ноября местные жители сломали его каноэ, оэтому он вернулся к рыбацкой лодке вплавь. 17-го ноября он не вернулся. Мы выслали команду из береговой охраны, полиции и отдела по наблюдению за племенами, чтобы разведать, каким образом мы можем вернуть его тело. Мы отказываемся считать его туристом. Да, он приехал по туристической визе, но он приехал с определенной целью: чтобы проповедовать на запрещенном для посещения острове", - заявил начальник полиции Андаманских островов Депендра Патак.

Павел Скрыльников