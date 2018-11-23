Военным США на мексиканской границе разрешили стрелять на поражение
09:05 22.11.2018 Источник: Lenta.ru
Глава аппарата Белого дома Джон Келли подписал меморандум, разрешающий американским пограничным войскам при необходимости применять силу на границе США с Мексикой. Об этом сообщает Military Times.
По данным издания, документ разрешает вооруженным силам США выполнять оборонные действия, которые, по мнению министра обороны, «достаточно необходимы» для защиты пограничников. В частности, можно применять огонь на поражение, контроль толпы, временное задержание и быстрый обыск.
Уточняется, что на данный момент на границе двух стран находятся около 5,9 тысячи военнослужащих регулярной армии и 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии США. Lenta.Ru
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