Водителей, возможно, будут наказывать за употребление "одурманивающих" лекарств

12:05 Источник: Коммерсант.ru

Водителей, возможно, будут наказывать за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект, например фенобарбитала или димедрола. ГИБДД и Минздрав начали подготовку соответствующих поправок к КоАП. В Госдуме уже предложили ввести наказания для граждан, которые употребили лекарства «в терапевтических целях», несмотря на предостережение инструкции к препарату, и для наркоманов, «глотающих таблетки пачками» для получения одурманивающего эффекта.

Медицинские эксперты к инициативе отнеслись настороженно. Коммерсантъ



