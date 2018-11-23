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Джохар Царнаев был готов на сделку со следствием в обмен на жизнь - NBC

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13:32 22.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

СМИ: Джохар Царнаев был готов на сделку со следствием в обмен на жизнь. По данным телеканала NBC, приговорённый к смертной казни за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году предлагал прокуратуре сотрудничество.

Однако, как говорится в судебных документах, «правительство последовательно отвергало предложения Царнаева».

Новость о готовности террориста признать вину в обмен на сохранение жизни не была обнародована вплоть до вынесения ему смертного приговора в 2015 году.

Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы были признаны виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Жертвами стали три человека, более 260 получили ранения. Джохара Царнаева удалось задержать, а Тамерлан Царнаев был убит при задержании.

В конце июня 2015 года в суде в Бостоне официально огласили смертный приговор Джохару Царнаеву.  Говорит Москва

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