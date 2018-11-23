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В Госдуму внесен законопроект о специальных тюрьмах

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14:00 22.11.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуму внесли проекты о борьбе с распространением экстремизма в тюрьмах. Депутаты намерены скорректировать нормы Уголовного кодекса об отбывании наказания осуждённых за терроризм.

В частности, в документе говорится о создании специальных тюрем.

В настоящее время осуждённые могут быть отправлены в колонии общего, строгого или особого режима, где, как считают парламентарии, преступники имеют возможность распространять запрещённую идеологию.

«Изолированный тюремный режим позволит минимизировать возможность распространения экстремизма среди осуждённых и их вербовки в ряды террористических организаций», — сказал РИА Новости представитель комитета ГД по госстроительству.  Говорит Москва

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