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Падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев - Кудрин

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14:12 22.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что недавнее существенное снижение цен на нефть будет временным, но может продлиться несколько месяцев. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах конференции, организованной ЕАБР.

"Я считаю это падение временное, оно может продлиться несколько месяцев", - сказал он.

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