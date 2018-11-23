Падение цен на нефть может продлиться несколько месяцев - Кудрин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палатысчитает, что недавнее существенное снижение цен на нефть будет временным, но может продлиться несколько месяцев. Такое мнение он высказал журналистам в кулуарах конференции, организованной ЕАБР."Я считаю это падение временное, оно может продлиться несколько месяцев", - сказал он.