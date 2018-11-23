ЦРУ располагает записью приказа саудовского кронпринца разобраться с Хашогги - СМИ
17:32 22.11.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЦРУ располагает записью телефонного разговора наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, на которой он отдает приказ "как можно скорее заставить замолчать [журналиста] Джамаля Хашогги. Об этом в четверг написал обозреватель турецкой газеты "Хюрриет" Абдулкадир Селви со ссылкой на собственные источники.
Согласно информации журналиста, глава ЦРУ Джина Хэспел во время визита в Анкару в прошлом месяце сообщила о наличии записи телефонного разговора наследного принца с его братом, послом королевства в США Халидом бен Сальманом. В разговоре они якобы обсуждали Хашогги и высказывали недовольство от его публикаций и заявлений.
"Говорят, что наследный принц дал указание "как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашогги". И это якобы было зафиксировано ЦРУ во время прослушивания, написал обозреватель.
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