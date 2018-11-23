ЦРУ располагает записью приказа саудовского кронпринца разобраться с Хашогги - СМИ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦРУ располагает записью телефонного разговора наследного принца Саудовской Аравии, на которой он отдает приказ "как можно скорее заставить замолчать [журналиста] Джамаля Хашогги. Об этом в четверг написал обозреватель турецкой газеты "Хюрриет"со ссылкой на собственные источники.Согласно информации журналиста, глава ЦРУво время визита в Анкару в прошлом месяце сообщила о наличии записи телефонного разговора наследного принца с его братом, послом королевства в США. В разговоре они якобы обсуждали Хашогги и высказывали недовольство от его публикаций и заявлений."Говорят, что наследный принц дал указание "как можно скорее заставить замолчать Джамаля Хашогги". И это якобы было зафиксировано ЦРУ во время прослушивания, написал обозреватель.