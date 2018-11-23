"Адмирал Кузнецов" из-за ЧП с плавдоком получил 52 повреждения на 70 млн рублей

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Авианосец "Адмирал Кузнецов" в результате чрезвычайного происшествия с плавучим доком 30 октября получил 52 повреждения, стоимость их устранения составит около 70 млн рублей. Об этом в четверг ТАСС сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Комиссия (созданная для оценки повреждения) насчитала 52 повреждения. Суммарно восстановление корабля будет стоить около 70 млн рублей, то есть в рамках бюджета модернизации "Адмирала Кузнецова" это относится к категории незначительных повреждений", - сказал Рахманов, отвечая на соответствующий вопрос.