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Российская армия вошла в топ-3 сильнейших армий в мире

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20:00 22.11.2018 Источник: Газета.Ru

Российская армия в текущем году вошла в тройку сильнейших в мире по версии рейтинга Global Firepower, пишет Business Insider.

На первом месте располагается американская армия, на втором — российская, а третье место заняла армия КНР.

Издание отмечает, что в этом году США сменили приоритетные направления стратегии национальной обороны с мелкомасштабных операций, такие как борьба с повстанцами, на потенциальное противостояние с Россией и Китаем. Отмечается, что страны во всем мире предприняли аналогичные шаги, сосредоточившись на крупномасштабных конфликтах.

В силу этих изменений сравнить армии разных стран достаточно трудно, отмечает издание. Тем не менее, авторы рейтинга военной мощи Global Firepower в 2018 году учли более чем 55 факторов. Они также расширили список прошлого года и добавили Ирландию, Черногорию и Либерию.

При ранжировании армий мира оценивалось разнообразие оружия каждой страны, особое внимание уделялось наличию людских ресурсов, говорится в материале. Ядерный державы получали бонус, однако их запасы не учитывались при составлении рейтинга, поясняет издание.

Так, российская армия располагается на втором месте, ее численность оценивается в 3 586 128 человек. Оборонный бюджет составляет $47 млрд. Количество средств военно-морского флота — 352, танков — более 20 тыс., истребителей — 818, общее количество средств авиации — 3,9 тыс.

Армия США, которая возглавила рейтинг, насчитывает 2 083 100 человек. Количество американских военных самолетов составляет 13,3 тыс., танков — 5,8 тыс., истребителей — 1,9 тыс., а также 415 судов, из них 20 авианосцев. Оборонный бюджет США составляет $647 млрд. Газета.Ru

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